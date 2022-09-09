Інцидент потрапив на відео.

У російській Тулі військовослужбовець, який повернувся з України, напав зі стільцем на чоловіка, який не оцінив його "заслуги" на війні.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Інцидент стався в місцевій піцерії. Чоловік у військовій формі запитав у господаря закладу, який сидів за одним зі столів: "Чого дивишся?". Між ними зав'язався словесний конфлікт.

Відео дня

В ході суперечки військовослужбовець почав говорити, що нещодавно повернувся з війни в Україні. Власник піцерії відповів йому: "Ну і що?".

Після цього чоловік вийшов із закладу і повернувся вже не один. Він узяв стілець і почав бити ним власника і його знайомого.

Пізніше на місце прибули співробітники Росгвардії. Вони розняли бійку і затримали всіх її учасників.

Раніше повідомлялося, що в Росії п'яні чоловіки увірвалися в центр з біженцями з України. Вони погрожували зброєю женьщинам з дітьми і вимагали видати їм чоловіків "з Києва та Чернігова". Серед них був солдат, який воював в Україні.

Також повідомлялося, що російського окупанта з Сахаліну, який на війні проти України втратив руку, намагалася пограбувати його наречена.

Як відомо, Росія шукає добровольців на війну на сайті психонервологічного диспансеру і серед безхатченків.

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