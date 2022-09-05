На ресурсі опублікували оголошення для тих, хто хоче добровільно поїхати на війну в Україну.

Росія шукає добровольців, які погодяться воювати проти України, на сайті психонервологічного диспансеру №2 Санкт-Петербурга.

Про це свідчать дані на сайті диспансеру.

Зокрема, на стартовій сторінці диспасеру опублікували банерну рекламу з агітацією вступати на військову службу нібито в іменні підрозділи "Кронштадт", "Нева" та "Павловськ". Зазначається, що контракт можна укладати від 6 місяців.

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Рекламу завбачливо розмістили під інформацією для осіб, які бажають пройти медичне обстеження для отримання дозволу на володіння зброєю.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня стало відомо, що третій армійський корпус, який Росія почала перекидати в Україну, неукомплектований. Він являє собою "збірну солянку" з різношерстого зброду, непрофесійного та ненавченого. За даними військово-політичний оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, третій армійський корпус Росія почала формувати у травні, його чисельність повинна була становити 15 тис. осіб, проте у РФ не вийшло його укомплектувати.

Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк підтвердила інформацію про відмову воювати проти українців в деяких ворожих підрозділах.

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