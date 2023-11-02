Місцевій владі рекомендовано вербувати в першу чергу зеків і вже відсидів, осіб, які перебувають під слідством, боржників і т. п.

У Росії керівництво регіонів зобов'язали щотижня звітувати про результати вербування рекрутів на війну проти України. Про це пише видання "Важливі історії", у розпорядженні якого опинився відповідний документ.

Лист було розіслано в місцеві органи влади канцелярією повноважного представника президента РФ в Центральному федеральному окрузі. Тепер чиновники повинні заносити в спеціальну звітну таблицю дані про кількість людей, з якими вони провели "консультації" про укладення контракту з Міноборони, і кількість тих, кого вдалося завербувати.

При цьому в листі вказані категорії осіб, яких потрібно агітувати на війну. Серед них зокрема-підозрювані у скоєнні злочинів невеликої або середньої тяжкості, ув'язнені і недавно звільнилися з в'язниць, люди з великими боргами, безробітні, недавно натуралізовані громадяни і претендують на громадянство іноземці.

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Мобілізація в Росії

Як писав УНІАН, щомісяця в Росії мобілізувавши понад 20 тисяч людей. Такі дані наводить Головне управління розвідки Міноборони України. Ставка робиться на різні "неблагонадійні категорії населення" – ув'язнених, боржників і т.п. головною мотивацією для них стають фінансові виплати.

Завдяки таким методам набору солдатів, Росія залишається нечутливою до військових втрат. Військовий експерт Сергій Згурець зазначає, що втрати в 300 тисяч солдатів були б колосальним ударом для будь-якої цивілізованої країни, але це не про Росію.

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