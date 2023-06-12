Лекторам дали рекомендації подавати спірні факти історії сухо, без додаткового аналізу або критики.

Політика масового втручання держави в російську систему освіти посилилася актами масової цензури роботи викладачів історії.

Як розповіли виданню The Moscow Times два джерела в російських ВУЗах, на заняття історії в університети на півдні Росії стали приходити перевіряючі з міністерств. Вони конспектують роботу викладачів на предмет відповідності нинішнім уявленням влади, розповів один із співробітників вузу. Інший співробітник університету в Самарі підтвердив, що зіткнувся з цензурою. За його словами, заслуженого колегу-історика звільнили з роботи за статтю історичного характеру.

Історикам, за словами викладача в Краснодарському краї повідомили, що під час лекцій: "неприпустима критика влади ні в якій формі, включаючи царя". Також лекторам дали рекомендації подавати спірні факти історії сухо, без додаткового аналізу чи критики.

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