Для пошуку тіла задіяли співробітників МНС РФ

Керуючий директор з авіаційної галузі "Корпорації розвитку Далекого Сходу і Арктики" в РФ Іван Печорін загинув. Інцидент стався в районі острова Російський.

Про це повідомила прес-служба організації.

За даними російських ЗМІ, Печорін загинув увечері в суботу, 10 вересня, в районі мису Ігнатьєва. За офіційною версією російської поліції, він нібито випав з катера на повному ходу.

Відео дня

Для пошуку топ-чиновника задіяли співробітників МНС РФ. Пізніше пошуковий загін знайшов тіло загиблого.

Варто відзначити, що Печорін брав участь у Східному економічному форумі у Владивостоці з 5 по 8 вересня. Він займався розвитком авіаційної доступності Далекого Сходу, включаючи підтримку пасажирських авіаперевезень, модернізацію інфраструктури аеропортів, будівництво нових злітно-посадкових майданчиків.

Крім того, він брав участь у розвитку Єдиної далекосхідної авіакомпанії, створеної в 2021 році на базі "Аврори".

Як раніше повідомляв УНІАН, хвиля самогубств або їх спроб охоронців Володимира Путіна, масові відставки генералів, арешт високопоставлених військових, суїцид серед топ-менеджменту "Газпрому" і знищення сімей олігархів, які занадто багато знали. Все це свідчить про те, що дружба з президентом РФ може звести в могилу.

1 вересня стало відомо про смерть голови ради директорів "Лукойл" Равіль Маганов загинув у Москві. Він нібито розбився, коли випав з вікна лікарні.

Вас також можуть зацікавити новини: