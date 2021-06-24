Затриманий заявив, що він убив двох злодіїв, які забралися до нього на склад.

У Росії в Тульській області затримали бізнесмена, який перевозив тіла двох убитих людей.

Про це повідомляє СУСК Росії по регіону.

Зазначається, що в ніч проти 24 червня підприємець надав відсіч двом злодіям, що забралися до нього на склад, вдаривши їх по голові деревинкою. А коли з'ясувалося, що обидва мертві, власник складу спробував позбутися тіл.

Інцидент стався в селі Бєліково Ленінського району.

За версією слідства, в приміщення покинутого фермерського господарства, яке використовувалося місцевим 44-річним жителем в підприємницьких цілях як склад, проникли з метою розкрадання двоє чоловіків 38 і 60 років.

Читайте такожУ Росії студент жорстоко вбивши школярку, яка відмовила йому в поцілунку (фото)Власник складу завдав їм по голові кілька ударів дерев'яним бруском.

"Після цього він зв'язав викрадачів, а через нетривалий час вони померли від отриманих ушкоджень. Вирішивши приховати сліди злочину та позбутися тіл, чоловік загорнув тіла в ковдри і занурив у свій автомобіль і попрямував на ньому в бік селища Іншинський, де був зупинений співробітниками ДПС", - йдеться в повідомленні.

За фактом події порушили кримінальну справу про вбивство двох осіб.

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Автор: Катерина Шварц