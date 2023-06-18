У десяти населених пунктах відключили світло.

У Росії заявляють про атаку безпілотників на електричну підстанцію в Брянській області. Як повідомляє Телеграм-канал "База", в ніч на 18 червня була атакована двома безпілотниками підстанція Маріцька біля міста Севськ, яке розташоване за 30 км від кордону з Україною.

"Перший дрон скинув боєприпас близько 23 години вечора. Вибухом було пошкоджено силовий кабель. Через годину підстанцію атакував ще один безпілотник літакового типу — скинутий з нього боєприпас пошкодив перемикач лінії", - наголошується в повідомленні.

За інформацією "Бази", в результаті атаки місто Севськ і ще 9 інших населених пунктів залишилися без світла. Постраждалих немає.

При цьому в телеграмі губернатора Брянської області Олександра Богомаза повідомлень з цього приводу немає.

БПЛА в Росії - часті гості

Тільки вчора губренатор Брянської області повідомляв про те, що вночі три безпілотники атакували нафтопровід "Дружба", всі вони були збиті.

Крім того, часто безпілотники падають в Калузькій області. з початку місяця повідомлялося про принаймні два такі випадки.

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