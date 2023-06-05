Місцеві жителі відзначають, що безпілотники летіли в бік Москви.

У Росії на трасу у Калузькій області впали два безпілотники, повідомляє губернатор регіону Владислав Шапша в Twitter.

"Сьогодні вранці на автодорозі М3 "Україна" на 299 км (Жиздра) і на 283 км (Думиничі) впали 2 БПЛА. Детонації не відбулося, територія оточена, на місці проводяться оперативно-технічні заходи", - написав він.

Як відзначати російські Телеграм-канали, за словами жителів селища Думиничі, вчора ввечері вони бачили в небі об'єкт, схожий на безпілотник літакового типу, який прямував у бік Москви.

Другий безпілотник, за словами очевидців, летів над автодорогою зі швидкістю 140-150 км/год по прямій траєкторії також у бік Москви. Місцеві помітили на ньому відеокамеру, підвішених боєприпасів не було.

Москві останнім часом неспокійно через дрони

Найвідоміша атака сталася 3 травня, безпілотник врізався в купол Сенатського палацу в Кремлі, стався вибух.

15 травня біля Кремля знову помітили дрон. Також кількома днями пізніше в Росії заявили про нібито чергову атаку дронами по Москві. У лісосмузі Калузької області виявили уламки безпілотника, але боєприпасів на дроні не було.

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