Два дрони впали на території військової частини.

У Росії заявили про атаку безпілотників по військовій частині в Кам'янську Ростовської області. Як повідомив губернатор регіону Василь Голубєв, атака була здійснена трьома дронами-камікадзе.

"Сьогодні рано вранці у нас в області була зроблена спроба теракту з використанням дронів-камікадзе. По БПЛА успішно відпрацювали засоби РЕБ. ППО не застосовувалося через малий розмір цілі. Два дрони впали на території військової частини в Кам'янську, ще один - в кілометрі на північ від Новошахтинська. Жертв і руйнувань в результаті падіння дронів немає", - написав він.

У коментарях росіяни скаржаться на почастішання нальотів безпілотників по інфраструктурі і заявляють, що необхідне "міжнародне регулювання".

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Вчора в Росії заявили про атаку на аеродром базування Ту - 22М3 в Новгородській області, в результаті якої сталася пожежа, згорів мінімум один літак.

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