Для збільшення попиту на таке житло влада може розробити програму пільгової іпотеки.

В Росії можуть з'явитися дерев'яні дев'ятиповерхові будинки. Плани по їх зведенню озвучив міністр будівництва і ЖКГ Ірек Файзуллін.

"В експертизі знаходиться документація вже на дев'ятиповерхові об'єкти, які будуть, можливо, будувати", - сказав він.

Для реалізації проекту створюється нормативна база спільно з МНС і Росспоживнаглядом. Всі підготовчі роботи планують закінчити протягом цього року.

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Раніше повідомлялося, що дерев'яні багатоповерхівки будуть використовуватися для розселення жителів аварійних будинків. Запустити відповідні пілотні проекти доручила віце-прем'єр Вікторія Абрамченко. Ними повинен був зайнятися Мінбуд спільно з регіонами Північно-Західного федерального округу. Для збільшення попиту на таке житло влада може розробити програму пільгової іпотеки.

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