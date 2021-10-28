Сумнівні методи "лікування" відточують на звичайних пацієнтах.

В Росії пацієнтів з коронавірусом, яким необхідний кисень, "лікують" досить оригінально. Для подачі життєво важливої речовини в одній з лікарень використовують звичайні пластикові пляшки з-під мінеральної води.

Дивний "ковідний" лайфхак обурена росіянка зняла на відео, з ним вона звернулася на телеканал міста Красноярська.

Так, в російській лікарні замість банок системи Боброва вирішили використовувати пластикові пляшки. Лікарі не потрудилися навіть відірвати етикетку. Всі пацієнти могли споглядати, завдяки чому вони отримують кисень - їх життя рятувала порожня тара з-під мінералки.

"Гаразд, якби це селище було якесь. Чому в такому медзакладі для пацієнтів на кисні використовують зовсім не медичний виріб з етикеткою від газованої води? Невже немає грошей?",- росіянка поскаржилася на кричущий інцидент журналістам.

Читайте такожВбивча настоянка: у російському місті померла 2-річна дівчинкаНа цьому жінка не зупинилася. Обурена пацієнтка відправила скарги в МОЗ РФ, проте виявилося, що там їй навряд чи допоможуть. Лікарня, в якій пацієнтів "лікують" системою подачі кисню зі звичайною пляшкою, знаходиться в підпорядкуванні у Федерального медико-біологічного агентства. Хто буде розбиратися в інциденті або ж влада РФ спустить ситуацію "на гальмах" - поки що залишається загадкою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії невакцинованих від 19 росіян старше 60 років відправили на самоізоляцію.

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Автор: Поліна Кузенко