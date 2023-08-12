За будь-яких підозрілих ознак в поведінці колег або рідні співробітників "Роснафти" просять звертатися до правоохоронних органів або керівництва компанії.

Співробітники тюменської "Роснєфті" отримали інструкцію про те, як протистояти вербуванню і стежити за членами своєї сім'ї.

Як повідомляють РосЗМІ, співробітники "Роснєфті" отримали корпоративну розсилку про те, що "спецслужби недружніх країн втягують громадян РФ в диверсійно-терористичну і екстремістську діяльність". Співробітників "Роснєфті" просять уважніше стежити за колегами та родичами.

У листі також дається перелік ознак, які свідчать про те, що поведінка друзів або родичів має викликати підозру. За будь-яких підозрілих ознак в поведінці колег або рідні співробітників "Роснєфті" просять звертатися до правоохоронних органів або керівництва компанії.

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Шпигуноманія в Росії

У березні 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що співробітникам адміністрації президента РФ рекомендували відмовитися від iPhone до квітня. Заборона на користування технікою Apple поширилася і на чиновників, що займаються внутрішньою політикою в регіональних адміністраціях.

За інформацією росЗМІ, чиновникам РФ можуть закупити нові телефони замість техніки Apple. Це можуть бути російські "аналоги" на базі операційної системи "Аврора". У РФ це пов'язують з "міркуваннями безпеки".

У червні 2023 року деяким росіянам заборонили користуватися iPhone. Заборона була пов'язана з оприлюдненою ФСБ інформацією про співпрацю Apple з американською розвідкою і стеженням за російськими дипломатами через заражені iPhone.

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