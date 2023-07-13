Заборона пов'язана з оприлюдненою ФСБ інформацією щодо співпраці Apple з американською розвідкою і стеження за російськими дипломатами через заражені iPhone.

"Ростех" заборонив всім своїм співробітникам, включаючи організації, що входять до держкорпорації, користуватися iPhone або будь-якою іншою технікою виробництва Apple.

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу "Ростеха", заборона на використання iPhone поширюється також на співробітників "Швабе", яка входить до "Ростеху" та відповідає за розробку і виробництво оптико-електронних систем. За офіційною версією йдеться про заборону на використання iPhone "в службових цілях".

"Вводиться повна заборона на використання в роботі техніки американського виробника", - повідомили в держкорпорації агресора, зазначивши, що поки обмеження стосуються лише компанії "Швабе".

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За інформацією росЗМІ, заборона пов'язана з оприлюдненою ФСБ інформацією про співпрацю Apple з американською розвідкою і про стеження за російськими дипломатами через заражені iPhone.

Шпигуноманія в Росії

У березні 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що співробітникам адміністрації президента РФ рекомендували відмовитися від iPhone до квітня. Заборона на користування технікою Apple пошириться і на чиновників, що займаються внутрішньою політикою в регіональних адміністраціях.

За інформацією росЗМІ, чиновникам РФ можуть закупити нові телефони замість техніки Apple. Це можуть бути російські "аналоги" на базі операційної системи "Аврора". У РФ це пов'язують з "міркуваннями безпеки".

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