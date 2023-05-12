Два роки жінка носили аферистам гроші, а ті влаштовували їй побачення з "Тіндера".

Топ-спеціаліста "Роснафти" розвели на 6 мільйонів рублів під час пошуку "чоловіка мрії".

Як повідомляє "База", головна спеціалістка російської компанії Валентина Лиманська хотіла познайомитися з чоловіком через шлюбну агенцію, але втратила 6 мільйонів рублів. Їй влаштували лише сім побачень за два роки із звичайними користувачами "Тіндера".

За даними каналу, ще кілька років тому жінка познайомилася у "Тіндері", але у розпал спілкування чоловік раптово заявив, що надалі говоритиме лише через свого агента. Валентина погодилася, і невдовзі з нею справді зв'язався посередник - він запросив жінку до офісу шлюбного агентства "Разом і назавжди". Там особистий менеджер переконав Валентину, що обраний чоловік із "Тіндера" якось не дуже і їй варто підшукати когось цікавіше.

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Для цього жінка заплатила 500 тисяч рублів і отримала доступ до "бази знайомств". Їй також пояснили, що "Тіндер" не допоможе, оскільки у їхній шлюбній агенції вибір кращий. За два роки з жінки виманили 5,9 мільйона рублів. Заради цього їй довелося навіть продати машину і влізти в кредити - ось тільки сходила вона лише на сім побачень.

Чоловіка мрії знайти Валентині так і не вдалося. Ба більше, на побаченнях претенденти говорили, що їх так само заманили в агентство з "Тіндера". І лише недавно жінка, втомившись від вічних обіцянок менеджерів влаштувати її особисте життя, вирішила, що її просто вміло водять за носа і витягують гроші.

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