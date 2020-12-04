У тексті говориться, що він обмовив себе та інших людей, зазначених у його свідченнях.

Слідчі знайшли у Максима Марцинкевича, відомого на прізвисько «Тесак», ще одну передсмертну записку. У ній він заперечував причетність до вбивств, в яких його звинувачували.

Читайте також"Я вже не я": опубліковано останній лист російського неонациста "Тесака" перед смертю (фото)Про це повідомляє ТАСС з посиланням на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.

У тексті йдеться, що «Тесак» обмовив себе та інших людей, зазначених у його свідченнях.

Раніше повідомлялося про дві інші передсмертні записки, які Марцинкевич писав своїм близьким і дівчині.

Смерть «Тесака»: що відомо

У середу, 16 вересня, стало відомо про смерть Марцинкевича в СІЗО. Його тіло знайшли в одиночній камері, де він перебував тимчасово для подальшого пересилання до Москви. Його везли до столиці для явки з повинною у новій справі, пояснив один з його адвокатів Іван Сидоров.

За словами Олексія Михальчика, іншого адвоката Марцинкевича, його катували протягом останніх трьох місяців. «Тесак» нібито розповідав йому про тортури, метою яких було домогтися від нього визнання у вбивствах, скоєних у Москві в 90-х.

Хто такий «Тесак»

Вперше «Тесак» став відомий як лідер міжрегіонального відділення неонацистської молодіжної організації «Формат 18».

Після цього він став співзасновником і громадського руху «Перебудова». Найпопулярніший проект цього руху «Окупай-педофіляй», метою якого була боротьба з педофілами.

Проти «Тесака» було порушено чотири кримінальні справи.

У грудні 2018 року «Тесака» засудили до 10 років колонії суворого режиму за напади на людей під приводом боротьби з наркоторгівлею. Через рік вирок Марцинкевичу переглянули та вид виправної установи змінили на колонію загального режиму. У жовтні 2014 року Тесак заявляв, що не збирається кінчати життя самогубством.

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Автор: УНІАН