Молодий чоловік ніяк не реагував на скарги пасажирів трамвая.

У Москві кур'єр однієї з піцерій вирішив заощадити час через пробки на дорозі і сів у трамвай зі своїм мопедом.

Відео інциденту опублікував на своєму каналі в Telegram департамент транспорту Москви.

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Інцидент стався в четвер, 18 лютого. У відомстві заявили, що пасажири просили кур'єра покинути трамвай, адже перевезення мопеда в салоні заборонено. Але молодий чоловік ніяк не реагував на скарги людей.

"Мосгортранс" звернувся із заявою в поліцію. Водієві мопеда загрожує штраф, а якщо його дії визнають хуліганством, то і позбавлення волі.

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Автор: УНІАН