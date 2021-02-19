У Москві кур'єр однієї з піцерій вирішив заощадити час через пробки на дорозі і сів у трамвай зі своїм мопедом.
Відео інциденту опублікував на своєму каналі в Telegram департамент транспорту Москви.
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Інцидент стався в четвер, 18 лютого. У відомстві заявили, що пасажири просили кур'єра покинути трамвай, адже перевезення мопеда в салоні заборонено. Але молодий чоловік ніяк не реагував на скарги людей.
"Мосгортранс" звернувся із заявою в поліцію. Водієві мопеда загрожує штраф, а якщо його дії визнають хуліганством, то і позбавлення волі.
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