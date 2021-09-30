Пізніше кольори триколора поміняли в фоторедакторі і опублікували знімок на урядовому сайті.

Представники влади Туркменістану осоромилися під час візиту високопоставленої делегації з Санкт-Петербурга, зустрівши їх перевернутим російським прапором.

Інцидент стався ще минулими вихідними, але ЗМІ звернули на це увагу лише зараз.

Прикре фото із зустрічі губернатора Ленінградської області РФ Олександра Беглова з віце-прем'єром Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і главою МЗС Рашидом Мередовим з'явилося на сайті офіційного видання уряду Санкт-Петербурга.

Читайте такожYouTube заблокував російський гімнАналогічний знімок опублікували й на сайті уряду регіону, але з однією відмінністю - російський триколор виглядав вже майже нормально. Втручання фоторедактора видавав тільки рожевий відтінок верхньої білої смуги на прапорі.

Як ленінградський губернатор відреагував на подібний курйоз, залишилося невідомим.

Нагадаємо, кілька років тому в Саудівській Аравії стався курйоз з російським гімном - виконання композиції відверто не вдалося оркестру, але прилетів в Ер-Ріяд президент РФ Володимир Путін зробив вигляд, що цього не помітив.

Автор: Станіслав Кожемякін