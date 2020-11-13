У Росії, починаючи з часів окупації Криму і війни на Донбасі, не переставали твердити, що українці нібито "братній народ" для Росії.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що українці вже "не братній народ" для росіян.

Про це він заявив в інтерв'ю RT.

Пєсков вважає, що за останні роки керівництво України нібито "неабияк попрацювало, щоб спровокувати якісь ворожі відчуття у своєму народі" стосовно Росії, і українцям штучно насадили "русофобські антитіла". Тому, вважають у Кремлі, росіяни та українці "залишаються двома спорідненими, але при цьому вже не братніми, народами".

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"Але ми не думаємо, що це довгостроковий антиросійський імунітет. Ні, він не може бути довгостроковим. Ці антитіла пройдуть швидко. Штучно насаджені русофобські антитіла пройдуть швидко", - сказав Пєсков.

Він додав, що підсумки виборів в Україні показали, що нібито "антитіла-то і не такі сильні вже".

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Автор: Денис Прядко