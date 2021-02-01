Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв допустив, що відносно соцмереж, які демонструють "недружню позицію" можуть бути застосовані заходи тиску – уповільнення трафіку і навіть блокування роботи.
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Як повідомляє "Интерфакс", таку заяву Медведєв зробив в інтерв'ю низці російських ЗМІ. За його словами, Росія технічно і юридично готова до відключення від глобальної мережі.
При цьому він підкреслив, що нині в Росії діють всі соціальні мережі – поки що «нікого не блокували і не сповільнювали». Але такі заходи розглядаються.
"Якщо соціальні мережі поводяться недружнім чином, якщо вони не хочуть публікувати російську інформацію, якщо вони займають якусь, очевидно недружню позицію щодо країни, то у нас є можливість вплинути на них... у певний період може бути ухвалена низка рішень, включаючи такі рішення, як уповільнення трафіку або призупинення роботи», - пояснив Медведєв.
"Але призупинення - це дуже жорстко, радикально, а уповільнення трафіку - це потенційно робочий захід. Просто не хотілося б до цього доводити, і я впевнений, що про це зараз думають і в інших країнах", - уклав він.
Гоніння на соцмережі в Росії
- Раніше в Росії на тлі підготовки масових акцій за звільнення Олексія Навального заговорили про необхідність заборонити соцмережу TikTok.
- З такою ініціативою виступила Голова "Асоціації батьківських комітетів та спільнот" Ольга Леткова.
- За її словами, ця соцмережа використовується для "обробки" дітей і роздування в РФ акцій протесту.
Масові протести в Росії
- 23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
- Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.
- На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.
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