У Москві заявляють, що технічно і юридично готові до відключення РФ від глобальної мережі.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв допустив, що відносно соцмереж, які демонструють "недружню позицію" можуть бути застосовані заходи тиску – уповільнення трафіку і навіть блокування роботи.

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Як повідомляє "Интерфакс", таку заяву Медведєв зробив в інтерв'ю низці російських ЗМІ. За його словами, Росія технічно і юридично готова до відключення від глобальної мережі.

При цьому він підкреслив, що нині в Росії діють всі соціальні мережі – поки що «нікого не блокували і не сповільнювали». Але такі заходи розглядаються.

"Якщо соціальні мережі поводяться недружнім чином, якщо вони не хочуть публікувати російську інформацію, якщо вони займають якусь, очевидно недружню позицію щодо країни, то у нас є можливість вплинути на них... у певний період може бути ухвалена низка рішень, включаючи такі рішення, як уповільнення трафіку або призупинення роботи», - пояснив Медведєв.

"Але призупинення - це дуже жорстко, радикально, а уповільнення трафіку - це потенційно робочий захід. Просто не хотілося б до цього доводити, і я впевнений, що про це зараз думають і в інших країнах", - уклав він.

Гоніння на соцмережі в Росії

Раніше в Росії на тлі підготовки масових акцій за звільнення Олексія Навального заговорили про необхідність заборонити соцмережу TikTok.

З такою ініціативою виступила Голова "Асоціації батьківських комітетів та спільнот" Ольга Леткова.

За її словами, ця соцмережа використовується для "обробки" дітей і роздування в РФ акцій протесту.

Масові протести в Росії

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

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Автор: Дмитро Захаров