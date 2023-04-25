Частина студентів погоджувалися взяти повістки, адже були впевнені в своєму праві на відстрочку.

Студентів московських вузів почали забирати в армію. А повістки вручають навіть тим, у кого повинна бути відстрочка. Під час весняного призову 2023 року їх роздавали у трьох гуртожитках.

Такою інформацією поділилося видання "Медуза" у своєму розслідуванні. Журналісти розповіли історії двох студентів. Першого, Артема Анісімова, викликали до військкомату, а звідти направили до пункту збору. Студент заново вступив до вузу і в результаті втратив право відстрочки. До хлопця не пустили подругу, яка хотіла передати телефон і засоби гігієни. Чергові також відмовилися віддати речі Анісімову. Тоді друзі студента підключили правозахисників, але це теж не допомогло.

Військові нахамили активістці з "Руху свідомих відмовників" під час розмови. За словами дівчини, раніше вона ніколи не стикалася з ситуацією, коли призовнику не дозволяли віддати передачу.

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Друга історія трапилася з іншим 22-річним студентом в Москві, який побажав залишитися анонімним. Хлопець подзвонив в поліцію 19 квітня, тому що в його квартиру намагалися потрапити невідомі. Правоохоронці приїхали, перевірили документи і заарештували студента. Він нібито перебував у списку ухильників, "незважаючи на документально підтверджені діагнози, які перешкоджають призову".

У хлопця забрали паспорт, а потім відвезли його до військкомату. Там студента "змусили підписати повістку про призов в армію". Пізніше затриманий зажадав визнати документ недійсним і написав заяву з проханням замінити військову службу за призовом альтернативною цивільною службою (АГС).

За словами координатора "Руху свідомих відмовників", облави на потенційних призовників в Росії найчастіше відбуваються у великих містах. Серед них лідирує Москва, тому що в столиці найбільше університетів і гуртожитків. Цієї весни рейди співробітників військкоматів почалися відразу після початку призову, чого ніхто не очікував. Зазвичай вони відбуваються в травні.

Минулого тижня стало відомо, що повістки роздавали в гуртожитках як мінімум трьох столичних вузів: МДУ, РГУ імені А. Н. Косигіна і МІСІС. Всі їх жителі прикріплені до одного районного військкомату. Четверо студентів МДУ розповіли, що їм намагався вручити повістки черговий адміністратор в гуртожитку. Воєнком і поліцейські під час цього були відсутні. Окремі студенти брали повістки, тому що були впевнені в дії відстрочки.

Правозахисники рекомендують писати скарги на вручення повісток, в яких не вказана конкретна ціль для візиту до військкомату. Студентів денного відділення можуть викликати тільки для уточнення даних. В цьому випадку краще йти разом з довіреною особою. На думку засновника проєкту "Ідіть лісом", що допомагає призовникам і мобілізованим уникнути армії, Григорія Свердліна, за допомогою вручення повісток студентам воєнкоми хочуть наповнити базу єдиного реєстру військовозобов'язаних. Вона потрібна для розсилки електронних повісток.

Повістки студентам в Росії

Як повідомив проєкт "Ідіть лісом", в Москві фіксувалися випадки, коли студентам 2-4 курсів ВНЗ вручали повістки.

У Новосибірському державному технічному університеті студентам розсилали повістки в особистому кабінеті на сайті університету. Їх відправили 32 хлопцям призовного віку.

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