Відзначається, що на війну проти України беруть всіх - "сліпих, кульгавих, інвалідів та старих, що давно вижили з розуму".

Міністерство оборони Російської Федерації продовжує набирати засуджених з колоній ФСВП за секретною вказівкою президента Росії Володимира Путіна. "Гарматне м'ясо" збирають в різних областях РФ.

"21.04.2023 в ІК-6 ГУФСІН по Челябінській області (м. Копейськ) приїжджав представник міноборони у званні полковника для вербування ув'язнених на так звану "сво". Близько 100 осіб записали для відправки на фронт", - йдеться у повідомленні проекту Gulagu.net.

Така ж інформація надійшла на гарячу лінію проекту з інших областей РФ. Так, в установи УФСІН по Курганській області представники міністерства оборони РФ приїжджали двічі – 19 і 20 квітня.

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"За наявною інформацією з ІК-1 набрано близько 40 осіб. З ІК-2 близько 80", - зазначено в повідомленні.

Крім того, гастролі представників міноборони РФ пройшли і в Амурській області.

"Почали з ІК-2 (Возжаевка, строгий режим). 21.04.2023 р. вербували, близько 70 осіб набрали. Умови, як і по інших таборах. Виїзд на фронт днями. Також прокотилися по решті колоній в УФСІН Росії по Амурській області. Я одного не розумію, адже очевидно що, від народу Росії цей факт не приховати", - повідомляється в ще одній заяві.

Крім того, полковники-м'ясники набирають "гарматне м'ясо" ІК-41 ГУФСІН Кемеровської області, ІК-4 УФСІН Тульської області, де записали вже понад 200 осіб.

"Гребуть всіх підряд: сліпих, кульгавих, інвалідів, ледве-ледве пересувають ноги і давно вижили з розуму людей похилого віку, втім, проходять навіть з діагнозом шизофренія. І це при тому, що у 2022 році з ВК-4 вже вивезли понад 200 засуджених (це вже четверта хвиля). Дуже сподіваюся, що коли Україна здобуде перемогу, то всі ці холуї, які зараз так намагаються здати чим більше людей на забій, понесуть заслужене покарання", - пише проект Gulagu.net.

Також 24 квітня планують набір "гарматного м'яса" в ІК-13 УФСІН по Хабаровському краю, де оперативник складав списки "добровольців" на війну.

Мобілізація в Росії - що відомо

З осені 2022 року в РФ проходить прихована мобілізація. Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у колоніях знайшов джерело "гарматного м'яса" для війни проти України.

Пізніше через розбіжності з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу "кухар Путіна" втратив право набирати "бійців" у в'язницях. З тих пір це право перейшло Шойгу. Цю іформацію підтверджують російські ЗМІ. Так, журналісти нарахували, що в 35 російських регіонах сумарно до початку 2023 року стало на 17 тисяч ув'язнених менше.

Крім того, українські військові повідомляють, що в лавах регулярної армії РФ з'являються бринади з ув'язнених.

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