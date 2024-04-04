У компанії підтвердили смерть топ-менеджера. Обставини наразі з'ясовуються.

У Москві знайшли мертвим генерального директора компанії Yamaha music Аокі Дзюн.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела. Зазначається, що 55-річний Аокі Дзюн перестав виходити на зв'язок кілька днів тому. Його знайшли мертвим у готелі Radisson Royal - у колишньому готелі "Україна".

За даними російських ЗМІ, що причина смерті – серцева недостатність. У компанії Yamaha music підтвердили смерть гендиректора.

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"Причина його смерті наразі встановлюється. Компанія продовжує працювати у штатному режимі", - уточнили в компанії.

Аокі Дзюн був генеральним директором Yamaha music та членом опікунської ради Московської консерваторії.

Загадкові смерті топ-посадовців в РФ

Як писав УНІАН, топ-менеджери російських державних компаній та високопосадовці РФ почали масово помирати загадковим чином у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Наприклад, у квітні 2022 року в квартирі в Москві знайшли тіла 51-річного колишнього віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його 47-річної дружини та 13-річної доньки. У поліції вважають, що він застрелив дружину і дочку, а потім вбив себе.

За кілька днів після цього в Іспанії на курорті Льорет-де-Мар знайшли мертвим колишнього топ-менеджера "Новатек" Сергія Протосеню разом з дружиною і дочкою.

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