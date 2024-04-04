У Москві знайшли мертвим генерального директора компанії Yamaha music Аокі Дзюн.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела. Зазначається, що 55-річний Аокі Дзюн перестав виходити на зв'язок кілька днів тому. Його знайшли мертвим у готелі Radisson Royal - у колишньому готелі "Україна".
За даними російських ЗМІ, що причина смерті – серцева недостатність. У компанії Yamaha music підтвердили смерть гендиректора.
"Причина його смерті наразі встановлюється. Компанія продовжує працювати у штатному режимі", - уточнили в компанії.
Аокі Дзюн був генеральним директором Yamaha music та членом опікунської ради Московської консерваторії.
Загадкові смерті топ-посадовців в РФ
Як писав УНІАН, топ-менеджери російських державних компаній та високопосадовці РФ почали масово помирати загадковим чином у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Наприклад, у квітні 2022 року в квартирі в Москві знайшли тіла 51-річного колишнього віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його 47-річної дружини та 13-річної доньки. У поліції вважають, що він застрелив дружину і дочку, а потім вбив себе.
За кілька днів після цього в Іспанії на курорті Льорет-де-Мар знайшли мертвим колишнього топ-менеджера "Новатек" Сергія Протосеню разом з дружиною і дочкою.