Подоляк також прокоментував закриття Червоної площі в Москві, зазначивши, що"Росія повинна звикнути до того, що тепер для них Україна – це країна, яку вони будуть вічно боятися".

Після загибелі глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина внаслідок краху його літака можна було б очікувати, що вагнерівці можуть піти мстити за свого лідера, проте радник глави офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що цього не станеться і пояснив, чому.

"Перше - не існує з 24 червня ніякого Вагнера, це тільки медійний провокативний компонент, в тому числі щодо провокування Польщі, Литви, який знаходився в Білорусі. "Вагнер" повністю розтерзаний ... частина командирів, яка в принципі була лояльна не стільки Пригожину, стільки Путіну і які були кістяком російської армії, вона буде знищена не так напевно демонстративно, як Пригожин, але тим не менше буде знищена", - сказав Подоляк.

Також, за його словами, у "вагнерівців" немає на сьогоднішній день пасіонарного лідера, який зможе організувати цей похід, оскільки похід на Москву організував саме Уткін (керівник "вагнерівців"), а "Пригожин швидше виступав у ролі такого філлера".

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Він зазначив, що "Вагнер" зараз практично недієздатний.

"Вагнер" практично повністю втратив активи в Росії, "Вагнер" повністю вийшов з війни в Україні, "Вагнер"невеликою кількістю був присутній в Білорусі, але Лукашенко максимально наляканий зараз вбивством Пригожина і "Вагнер" швидко звідти забирається і "Вагнер" власне зараз втрачає контроль над Африканським континентом", - зазначив Подоляк, додавши, що причиною є те, що Путін "не дозволить існувати автономній організації колективно набагато сильнішій, ніж будь-який військовий підрозділ, який може стати на захист самого Путіна".

Крім того, він прокоментував закриття сьогодні, 24 серпня, Червоної площі в Москві.

"Вони святкують День незалежності України це безсумнівно", - зіронізував Подоляк.

Він підкреслив, що Росія повинна звикнути до того, що тепер для них Україна – це країна, яку вони будуть вічно боятися і "відповідно всі наші свята національні вони повинні будуть дуже дуже символічно відзначати, показуючи улесливе ставлення до України".

Загибель Пригожина - що відомо

Увечері 23 серпня з'явилася інформація, що під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин. Повідомлялося, що на борту, крім нього знаходилися ще дев'ять осіб, всі вони загинули.

Через добу після аварії подію прокоментував російський диктатор Володимир Путін. Він відбувся формальними фразами, зокрема, висловив співчуття рідним жертв і навіть зробив комплімент Пригожину - назвав його "талановитим бізнесменом".

Про загибель Пригожина є кілька версій. Згідно з однією з них, борт збила Російська ППО. Крім того, одне неназване джерело вважає, що борт міг збити російський багатоцільовий винищувач Су-35.

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