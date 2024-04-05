За кожного вбитого на війні в Україні солдата НАТО потрібно давати максимальну премію, сказав він.

Скандальний заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував видавати премії за вбитих "солдатів НАТО" в Україні.

Як написав Медведєв в забороненій соціальній мережі ВКонтакті, за кожного вбитого на війні в Україні солдата НАТО потрібно давати максимальну премію.

"В полон не брати! А за кожного убитого, підірваного або спаленого НАТОвця потрібно давати максимальну премію. І трупів їм не віддавати. Нехай страждають родичі на чужині", - написав він, коментуючи заяви про створення місії Північноатлантичного альянсу.

Медведєв додав, що ставлення до солдатів НАТО має бути як до "карателів типу гітлерівського СС".

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський анонсував створення місії Північноатлантичного альянсу в Україні.

"Ми вирішили заснувати місію НАТО. Це не означає, що ми збираємося воювати, але тепер ми зможемо використати можливості Альянсу з координації, навчання та планування для підтримки України більш скоординованим чином", – сказав він.

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