Андрію Перлову інкримінують викрадення близько 960 тисяч рублів, виділених місцевому мінрегіону на футбольний клуб.

У Новосибірську (Російська Федерація) олімпійського чемпіона, якого, притягнули до кримінальної відповідальності, наполегливо пропонують вирушити воювати проти України. Про це повідомляє Телеканал Дождь.

Зазначається, що олімпійському чемпіону 1992 року Андрію Перлову, який перебував у СІЗО за звинуваченням у шахрайстві, вкотре запропонували підписати контракт із Міноборони РФ.

Андрій Перлов завоював золото Олімпіади у Барселоні 1992 року у спортивній ходьбі на 50 кілометрів. Тепер 62-річному Перлову інкримінують викрадення близько 960 тисяч рублів, виділених мінспорту регіону для футбольної команди "Новосибірськ". Йдеться про махінації з орендою футбольних полів для тренувань.

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За словами доньки Перлова Аліни, її батько став гендиректором команди у 2020 році. На стадіон він пускав пограти у футбол дітей молодше 7 років — тоді як, згідно з регламентом, грати можуть лише діти старші за сім. Слідство визнало це "шахрайством у великому розмірі", проте не може довести розкрадання. При цьому Перлов вже 4 місяці утримується в СІЗО, його здоров'я погіршується.

"Слідчий на судах заїкається, як трієчниця на іспиті, не наводить жодних доказів, але все одно щоразу продовжує арешт, а потім приносить батькові в СІЗО контракт, щоб він приєднався нарешті до Своїх, і справа ця ідіотська, пошита поспіхом по розверстці, закрилася. Так, нехай іде на фронт у 62 роки – нічого, адже він спортсмен", — пише донька спортсмена.

За її словами, таких пропозицій Перлову надходило вже як мінімум дві. При цьому визнавати провину та підписувати контракт він відмовляється.

Водночас адвокат Перлова Геннадій Шишебаров переконаний, що його підзахисного переслідують незаконно.

"У всіх процесуальних документах, включаючи постанову про залучення Андрія Перлова як обвинуваченого, слідчий фактично описує подію адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 15.14 КпАП, яка встановлює адміністративну відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів", - пояснив юрист.

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У мережі з'явилися кадри здачі росіян в полон на КПП "Суджа". Їх опублікували бійці батальйону "Нахтігаль", що входить до складу 14 полку Сил безпілотних систем.

Зазначається, що операція проводилася спільно з 80 окремою десантно-штурмовою бригадою.

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