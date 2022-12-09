Вибух стався в Рязані, в житловому будинку.

У РФ не припиняються "дивні" вибухи. Цього разу "хлопки" прогриміли в Рязані. Там у житловому будинку обвалився другий поверх, двоє людей отримали травми.

Спочатку російські ЗМІ не повідомляли про причини вибуху, проте незабаром з'явилася інформація, що "хлопки" сталися через величезну любов росіян до алкоголю. Так, правоохоронці РФ заявили, що в будинку вибухнув самогонний апарат.

Під час вибуху другий поверх будинку обрушився на перший. Під завалами можуть перебувати люди. Вже відомо про двох постраждалих.

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За даними російських ЗМІ, 29-річний Дмитро Якушин гнав у своїй квартирі самогон, під час чого стався вибух. За любов до алкоголю росіянин отримав термічний опік обличчя, грудей, рук і ніг 2-3 ступеня. Чоловік у важкому стані.

Другий чоловік - 29-річний Іван Зозуля, є сусідом самогонника. На момент вибуху він був у своїй квартирі. Коли самогонний апарат вибухнув, Зозулю викинуло на вулицю вибуховою хвилею. Він отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забої та опіки.

Подібні інциденти трапляються в Росії регулярно. На тлі низьких зарплат, безробіття і загального занепаду всієї країни її громадяни все частіше вважають за краще "топити горе" в алкоголі. Однак, через санкції і відсутність грошей, купувати спиртне росіянам дорого. Тому "боротися зі стресом" їм допомагає самогон. До слова, нещодавно самогонні апарати вже вибухали в Казані, Нижньовартовську і Підмосков'ї. Такі "хлопки" стають для росіян новим трендом.

Пожежі в РФ

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії все частіше стали повідомляти про пожежі. Так, 9 грудня у Москві сталася масштабна пожежа. Загорівся ТЦ "Мегахімки", одна людина загинула.

В цей же день в РФ сталася ще одна велика пожежа. У Барнаулі загорівся завод з виробництва шин.

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