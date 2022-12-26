В РФ окупанти влаштували розбірки з гранатою / фото ua.depositphotos.com

У Воронезькій області РФ "доброволець" та "мобік" влаштували застілля, а потім бійку з гранатою.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, інцидент між окупантами стався у ніч з 23 на 24 грудня у селищі Підгоренський. 37-річний "доброволець" Іван Киреєвський та його мобілізований товариш по чарці 34-річний Артем Шаповалов вирушили у селище за пригодами, але алкогольні посиденьки переросли у конфлікт із іншими відвідувачами та розбірками на вулиці.

Фігуранти бійки / OSINT Georgia

За даними експерта, під час групової бійки Кірєєвський дістав гранату та кинув її у бік опонентів. Внаслідок вибуху постраждала одна людина, пошкоджено припарковані машини, а біля кафе вибило шибки.

Відео дня

Згодом у мережі з'явилося відео інциденту. На кадрах видно, як окупанти виходять із закладу, а через деякий час детонує граната.

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Мобілізація в Росії: головні новини

"Добровольці" у Росії закінчилися швидко, тому 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих

Замість обіцяних попередніх навчань мобілізованих просто кидали на гарячі ділянки фронту.

Як раніше повідомляв УНІАН, мобілізовані росіяни живуть у жахливих умовах - пічок немає, ліжка зламані і смердить сечею.

У листопаді повідомлялося, що у Якутії (РФ) сім'ям "мобіків" подарували туші оленів. Таким способом місцеве підприємство "підтримало" рідних "гарматного м'яса".

Згодом влада Курської області Російської Федерація подарувала матерям загиблих на війні в Україні окупантів рушники й торт.

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