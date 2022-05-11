Один з чиновників країни-окупанта заявив, що південно-східна частина України стане "ще одним регіоном РФ".

Постійний представник російського диктатора у Криму Георгій Мурадов заявив, що південні регіони України стануть частиною Росії. Ба більше він цинічно назвав це "волею українців".

Про це пише пропагандистське РИА "Новости".

Представник країни-окупанта заявив, що південно-східні території України були "подаровані" їй, а місцеві мешканці впродовж 8 років "терпіли знущання".

"Це, як ми оцінюємо за нашим спілкуванням з жителями регіону, є волею самого народу", - заявив Мурадов.

Нагадаємо, в середині квітня в Росії оголосили чергову мету так званої "спецоперації" — захоплення півдня нашої країни і вихід до кордону з Придністров'ям. Минулого тижня речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в інтерв'ю УНІАН підтвердив ці плани окупантів. За його словами, такі заяви звучали з вуст окремих російських воєначальників.

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