В РФ школяр з молотком напав на однокласників та намагався скоїти суїцид: що відомо

Постраждалих внаслідок нападу на школу в Челябінську могло бути набагато більше – один із школярів чинив Романові опір, після чого той втік.

У російському Челябінську школяр із молотком напав на однокласників у школі.

Як повідомляє "База", інцидент стався вранці у школі №68. 13-річний учень Роман прийшов до школи з молотком та ножем. Хлопець напав на інших учнів.

Внаслідок нападу постраждали троє дітей. Одна з постраждалих, 13-річна Валерія, перебуває у реанімації у тяжкому стані. Ще одна дівчинка, 13-річна Марія, перебуває у відділенні нейрохірургії.

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Крім того, під час нападу постраждала одна з учительок школи №68. Вона доставлена ​​до обласної лікарні.

Нападника, 13-річного Романа, затримано. За попередніми даними, школяр, який напав з молотком на однокласників, намагався вчинити суїцид. Наразі він також перебуває у лікарні.

У постраждалої вчительки травми голови та перелом пальця. Попередньо вона намагалася відібрати молоток у школяра.

Канал пише, що постраждалих внаслідок нападу на школу в Челябінську могло бути набагато більше – один із школярів чинив Романові опір, після чого той втік.

Згодом "База" повідомила деталі нападу. За словами очевидців, 13-річний Роман увірвався до класу за 5 хвилин до кінця уроку. За словами очевидців, школяр прийшов у всьому чорному в середині першого уроку, проте не пішов одразу до класу, а пройшов повз і вирушив у бік туалету.

За кілька хвилин він із криками забіг до кабінету, де йшов урок біології і почав розмахувати молотком. Спочатку він ударив одну з дівчат по голові, потім вчительку. Після цього Роман ударив ще одну дівчинку та хлопчика, вибіг із кабінету та побіг коридором.

Постраждалі дівчата перебувають у тяжкому стані. Одна з них під час нападу знепритомніла. Мотиви наразі невідомі.

Напад на школу в РФ

Наадаємо, що 11 вересня у Ростовській області РФ учень прийшов у школу з ножем. Поранено кількох людей.

Поранено трьох працівників школи та дідуся одного з учнів. Наразі нападника затримано. Ним виявився 15-річний учень дев'ятого класу цієї школи із психічним захворюванням Бєляєв Григорій.

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