Окупанти зізналися, що українські воїни захопили щонайменше сім вантажівок армії РФ.

В Росії влаштували паніку та заявили про чекають на "диверсії" через захоплення сімох військових вантажівок воїнами Збройних сил України.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал "База".

"В Україні захопили сім вантажівок ЗС РФ. У поліції очікують, що їх можуть використати для диверсії", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, керівництво білгородської поліції передало підлеглим орієнтування на сім військових "Уралів". Згідно з орієнтуванням, всі машини захопили на території України.

"У поліції вважають, що за допомогою цих машин українські диверсійні групи можуть проникнути у Росію", - пише канал.

Як писав УНІАН, наприкінці серпня ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні. З початку тижня захисники активно наступають й у Харківській області.

З 1 вересня ЗСУ, за словами президента Володимира Зеленського, звільнили близько двох тисяч квадратних кілометрів території.

На півдні українські сили продовжують повільно знищувати логістичні шляхи ворога, що забезпечують життєдіяльність угрупування ЗС РФ на Херсонщині.

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