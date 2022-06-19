Корзини для збору необхідних речей поставили у торговельних центрах Москви.

У московських торговельних центрах з'явилися корзини для збору посилок окупантам, які воюють в Україні.

Про це повідомляє Telegram-канал "Осторожно, новости".

На корзини прикріпили звернення до росіян, у якому зазначається: "Наші хлопці забезпечені всім необхідним, але будь-яка підтримка допоможе підтримати бойовий дух".

У корзину пропонують класти консерви, крупи, чай, солодощі, засоби особистої гігієни, футболки, а також труси та медикаменти.

На корзини наліпили рашистську Z-символіку та хештег "Своїх не кидаємо".

Як повідомляв УНІАН, раніше російських медиків попросили "скинутися" на лікування десятків тисяч поранених в Україні окупантів. Водночас проханням це важко назвати, адже відмовитися вони не можуть.

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