У московських торговельних центрах з'явилися корзини для збору посилок окупантам, які воюють в Україні.
Про це повідомляє Telegram-канал "Осторожно, новости".
На корзини прикріпили звернення до росіян, у якому зазначається: "Наші хлопці забезпечені всім необхідним, але будь-яка підтримка допоможе підтримати бойовий дух".
У корзину пропонують класти консерви, крупи, чай, солодощі, засоби особистої гігієни, футболки, а також труси та медикаменти.
На корзини наліпили рашистську Z-символіку та хештег "Своїх не кидаємо".
Як повідомляв УНІАН, раніше російських медиків попросили "скинутися" на лікування десятків тисяч поранених в Україні окупантів. Водночас проханням це важко назвати, адже відмовитися вони не можуть.