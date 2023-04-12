Ймовірно, це був метеорит. Його падіння зафіксували камери відеонагляду.

В ніч на 12 квітня в російському Єкатеринбурзі впав невідомий об'єкт. Його зафіксувала низка камер відеонагляду.

Як повідомляють російські ЗМІ, це міг бути метеорит. За уточненими даними, метеорит впав у Богдановичах під Єкатеринбургом.

Одразу після падіння об'єкта пролунав вибух від його удару об землю, від якого на машинах спрацювала сигналізація, а також почалася пожежа – утворилися дивні кола з вогню.

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Таємничі явища в РФ

Вчора, 27 березня, над Москвою помітили дивне кільце з диму. Воно повільно підіймається вгору понад житловими будинками російської столиці.

Деякі очевидці повідомляли, що кілець було кілька. Наляканих москвичів заспокоювали, що це нібито результат різких вихлопів котелень, або підприємств. Втім, досі переконливого пояснення дивним явищам в небі над РФ немає.

Згодом невідомі чорні кільця продовжують атакувати жителів околиць Москви.

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