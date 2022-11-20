Лікарі запевняють, що можуть відновити не тільки суглоби та кістки, а й шкіру.

Російські медики заявили, що винайшли та опанували технологію "вирощування" кінцівок солдатів після важких поранень, отриманих в Україні.

Як пише прокремлівське агентство "РИА Новости", посилаючись на російське Міністерство оборони, цю технологію нібито придумали лікарі з Головного військового клінічного госпіталю імені Бурденка в Москві. Ба більше, цю методиту вже застосовують на практиці.

Метод 3D-моделювання імплантів, які замінюють пошкоджені ділянки кісток та навіть суглобів, вже забезпечив повне відновлення руки і ноги кільком солдатам, пораненим в Україні, запевняють в РФ.

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Метод полягає в тому, що для пораненої людини виготовляють індивідуальний тривимірний імплант з титану, який за формою і розміром відповідає втраченому фрагменту кістки. Його вставляють у місце поранення, а потім заповнюють кістковою тканиною, взятою з інших кісток пацієнта, трансплантованою або вирощеною за допомогою стовбурових клітин. Потім лікарі відтворюють м'язи та шкіру, повертаючи функціональність пошкодженої руки чи ноги.

Заступник керівника госпіталю з науково-дослідної роботи Леонід Брижань похвалився, що такі операції не робить більше ніхто у світі.

Останні втрати Росії в Україні

Станом на 20 листопада втрати противника серед особового складу досягли 84210. З них 330 окупантів було ліквідовано за минулу добу.

20 листопада Генштабом було підтверджено результати вогневого ураження підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється.

19 листопада українські захисники збили БпЛА типу "Орлан-10" та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.

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