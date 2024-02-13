Новий законопроект може заборонити в'їзд до Росії журналістам російських опозиційних ЗМІ, що базуються за межами Росії, та іноземним ЗМІ з російськомовним мовленням (таким як британська BBC та німецька Deutsche Welle), тим самим обмеживши їхню можливість висвітлювати внутрішні російські справи.

В Росії напередодні президентських виборів планують законодавчо обмежити діяльність опозиційних ЗМІ. Російська Державна дума розглядає законопроект про обмеження на в'їзд до Росії осіб, яких російський уряд визначив як "небажаних". Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни, це, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на цензуру опозиційних ЗМІ та руйнування зв'язків між Росією та іноземними і міжнародними неурядовими організаціями.

Так, голова Комітету Державної думи Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов оголосив 12 лютого, що він та інші депутати Думи подали законопроект, який дозволить російському уряду визначати іноземні організації, засновники або учасники яких ймовірно пов'язані з іноземними урядами, як "небажані". Законопроект також заборонить в'їзд до Росії іноземцям та особам без громадянства, які беруть участь у таких "небажаних" організаціях.

"Цей законопроект, ймовірно, заборонить в'їзд до Росії журналістам російських опозиційних ЗМІ, що базуються за межами Росії, та іноземним ЗМІ з російськомовним мовленням (таким як британська BBC та німецька Deutsche Welle), тим самим обмеживши їхню можливість висвітлювати внутрішні російські справи, і, ймовірно, ще більше заблокує роботу міжнародних та іноземних неурядових організацій в Росії", - повідомляють аналітики.

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Крім того, Держдума розглядає ще один законопроект, який забороняє російським громадянам і компаніям розміщувати рекламу на платформах, що належать організаціям, визначеним як "іноземні агенти", ймовірно, з метою використання фінансового примусу для цензури російських опозиційних ЗМІ та критично налаштованих російських ультранаціоналістичних воєнкорів.

"За оцінками ISW, Кремль намагається консолідувати контроль над російським інформаційним простором і придушити інакомислення напередодні президентських виборів у Росії в березні 2024 року, хоча цей законопроект, ймовірно, серйозно обмежить діяльність опозиційних ЗМІ в Росії на довгострокову перспективу", - йдеться в огляді.

Президентські вибори в Росії

У РФ у березні заплановано проведення виборів президента - 15-17 числа. Російська Центральна виборча комісія не включила до списку кандидатів єдиного політика, який відкрито виступав за припинення війни проти України - Бориса Надєждіна.

Формальний привід для відмови включення до переліку кандидатів - нібито завелика кількість помилок у підписах громадян, які були зібрані за його висунення на посаду президента.

Варто зазначити, що Росія вирішила провести свої "вибори" і на окупованій частині Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Повідомлялося, що там "голосування" почнеться раніше.

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