В Росії помер розробник 'Іскандера'

Мамалига також причетний до інших розробок радянської та російської армій.

У Росії помер головний конструктор ракетного комплексу "Іскандер-М" Олег Мамалига.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, розробник смертоносного комплексу також брав участь у створенні тактичних ("Точка") та оперативно-тактичних ракетних комплексів ("Ока", "Ока-У").

Крім того, Мамализі приписують участь у розробці міжконтинентальної ракети "Гном", яка не пішла у серійне виробництво. Біографію Мамалиги у відкритих джерелах знайти складно. Не виключено, що він мав українське коріння, зважаючи на досить поширене в Україні прізвище

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Він помер у віці 91 року. Мамалига був нагороджений низкою високих нагород. Він був "лауреатом Державної премії, Премії Уряду РФ, кавалером орденів Жовтневої Революції, Трудового Червоного Прапора, "Знаку Пошани", а також був членом-кореспондентом Російської академії ракетних та артилерійських наук.

"Все трудове життя він присвятив роботі в коломенському КБ машинобудування. Мамалига брав участь у розробці озброєння та військової техніки, у тому числі перших радянських ПТРК", – йдеться у некролозі холдингу "Високоточні комплекси".

"Іскандер-М" - що відомо про розробку Мамалиги

Ракетний комплекс "Іскандер-М" - "дітище" Олега Мамалиги, яке російська пропаганда охрестила "неперевершеним". Він здатний уражати цілі з відстані до 500 км менш ніж за 4 хвилини. Перший запуск відбувся вже після розпаду СРСР, на початку 1993 року, а на озброєння російської армії його було прийнято 2006-го.

Росія регулярно атакує Україну "Іскандерами". Балістичні ракети цього комплексу завдають великих руйнувань. На його рахунку багато жертв серед цивільного населення.

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