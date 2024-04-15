Росіяни "заочно заарештували" та самі ж намагаються "заочно випустити" з-під арешту очільника СБУ.

Наприкінці березня російський суд "заочно заарештував" голову СБУ Василя Малюка, а зараз російські ЗМІ поширили інформацію, що "захист Малюка" буцімто намагається оскаржити арешт. Прес-служба СБУ в коментарі УНІАН назвала ці повідомлення "інформаційно-психологічною операцією".

"Захист подав апеляційну скаргу на заочний арешт голови Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка до Басманного суду Москви. Відповідну інформацію опубліковано в картотеці суду", - написали сьогодні російські ЗМІ.

У Службі безпеки України цю інформацію заперечили як таку, що не відповідає дійсності.

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"Служба безпеки України закликає ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади та судів РФ з приводу заочного арешту Голови СБУ Василя Малюка та нібито оскарження від його імені "вироку" в одному з московських судів виключно як прояв ворожих ІПСО", - наголосили у прес-службі.

Наголошується, що ані СБУ, ані особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів.

"Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А "захист", який нібито подає апеляції від імені Голови СБУ, відповідно є частиною дискредитаційної кампанії з боку РФ", - відзначили в українській спецслужбі.

При цьому, у прес-службі додали, що всі заходи, які здійснює Служба безпеки України, повністю відповідають нормам національного і міжнародного законодавства.

"Арешт" Малюка в Росії

Як повідомляв УНІАН, Москва вимагає, щоб Київ заарештував очільника Служби безпеки України Василя Малюка. Зокрема, росіяни наполягають, що знайшли "український слід" у теракті в "Крокусі", вбивстві пропагандистів Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського, підриві Кримського мосту та інших подіях, які сталися в Росії та на окупованих територіях.

Сам Василь Малюк зауважив на це, що рішення про його "арешт" від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на увагу. Натомість його цікавить суд над Володимиром Путіним. Малюк запевнив, що робить усе можливе, аби побачити керівника Росії на лаві підсудних в Гаазі.

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