Чиновники стверджують, що аварія сталася "через технологічне порушення у високовольтних мережах".

У російському місті Ростов-на-Дону ввечері в суботу, 13 грудня, в кількох районах зникло електропостачання, без світла залишилися тисячі мешканців. Про це повідомляє 161.ru.

Зазначається, що без світла залишилися мешканці Західного, "Червоного Аксая", Нахічевані, Олександрівки, Чкаловського, а також центру міста. Крім того, електрика зникла в частині Білої Калитви і Батайська.

Міністр житлово-комунального господарства Ростовської області Сергій Сизиков повідомив, що електрику повністю збираються повернути до 23:30 за місцевим часом.

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"Через технологічне порушення у високовольтних мережах Регіональним диспетчерським управлінням по Ростовській області СО ЄЕС Росії прийнято рішення про введення графіків тимчасового відключення в обсязі 270 МВт у ряді районів Ростовської області. Відновити нормальну схему електропостачання планується найближчим часом", - поінформував російський чиновник.

Останні новини з Росії

Кремль планує перетворити окуповані території на звалище для російського сміття. Як повідомили в Центрі національного спротиву, шість таких сміттєзвалищ ворог планує створити на тимчасово окупованих територіях Луганщини, ще три - на Донеччині. При цьому звозити сміття туди планують не лише з тимчасово окупованих територій, а з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей.

Також УНІАН повідомляв, що в Росії відключають опалення у тюрмах, щоб ув'язнені охочіше йшли воювати в Україну.

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