Головною темою розмови стане "нейтралізація загроз національній безпеці в міграційній сфері".

Президент Росії Володимир Путін скликав засідання Ради Безпеки РФ. Воно пройде в режимі відеозв'язку, а в рамках зустрічі очікується доповідь заступника голови Радбезу Дмитра Медведєва.

Такою інформацією поділилися росЗМІ з посиланням на офіційну заяву прес-служби Кремля.

"Президент Росії Володимир Путін проведе 19 жовтня в режимі відеоконференції засідання Ради Безпеки РФ", — сказано в повідомленні.

Відео дня

У Кремлі уточнили, що головною темою зустрічі стане "нейтралізація загроз національній безпеці в міграційній сфері". Планується також обговорити "регулювання міграційних процесів", щоб поліпшити "економічний розвиток Росії і політичну стабільність". Всі ці формулювання використовувалися в офіційній заяві.

Про що буде звіт Дмитра Медведєва, точно невідомо. Але якщо судити за рівнем його попередніх заяв, тверезих висновків можна не чекати.

Недавні висловлювання Медведєва

Вчора, 17 жовтня, заступник голови Радбезу РФ пригрозив Ізраїлю через потенційні поставки зброї в Україну: "Дуже необачний крок. Він зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами".

Тиждень тому Медведєв влаштував істерику через обвал Кримського мосту: "Замовник і виконавець злочину — держава Україна. Відповіддю Росії на це може бути лише пряме знищення терористів. Так, як це і заведено в світі".

А на початку жовтня Медведєв опублікував образи у бік президента України Володимира Зеленського. Причиною стала поява в росЗМІ спотвореної заяви глави нашої держави щодо "превентивних ударів".

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