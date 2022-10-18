Президент Росії Володимир Путін скликав засідання Ради Безпеки РФ. Воно пройде в режимі відеозв'язку, а в рамках зустрічі очікується доповідь заступника голови Радбезу Дмитра Медведєва.
Такою інформацією поділилися росЗМІ з посиланням на офіційну заяву прес-служби Кремля.
"Президент Росії Володимир Путін проведе 19 жовтня в режимі відеоконференції засідання Ради Безпеки РФ", — сказано в повідомленні.
У Кремлі уточнили, що головною темою зустрічі стане "нейтралізація загроз національній безпеці в міграційній сфері". Планується також обговорити "регулювання міграційних процесів", щоб поліпшити "економічний розвиток Росії і політичну стабільність". Всі ці формулювання використовувалися в офіційній заяві.
Про що буде звіт Дмитра Медведєва, точно невідомо. Але якщо судити за рівнем його попередніх заяв, тверезих висновків можна не чекати.
Недавні висловлювання Медведєва
- Вчора, 17 жовтня, заступник голови Радбезу РФ пригрозив Ізраїлю через потенційні поставки зброї в Україну: "Дуже необачний крок. Він зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами".
- Тиждень тому Медведєв влаштував істерику через обвал Кримського мосту: "Замовник і виконавець злочину — держава Україна. Відповіддю Росії на це може бути лише пряме знищення терористів. Так, як це і заведено в світі".
- А на початку жовтня Медведєв опублікував образи у бік президента України Володимира Зеленського. Причиною стала поява в росЗМІ спотвореної заяви глави нашої держави щодо "превентивних ударів".