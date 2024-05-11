Формально призначення ще не відбулося, але кандидатів в міністри названо офіційно, що виключає ймовірність сюрпризів.

Після "інавгурації" самопроголошений президент Росії Володимир Путін змінює склад уряду. Уперше одним із міністрів стане далекий родич самого диктатора, пише The Moscow Times.

Згідно з формальною процедурою, перепризначений у зв'язку зі "зміною" президента прем'єр-міністр Михайло Мішустін запропонував новий склад уряду, в якому з'явиться кілька "нових" осіб. Одне з ключових міністерств, від якого значною мірою залежить уся економіка - Міністерство енергетики - має очолити Сергій Цивільов. Наразі він обіймає посаду губернатора Кемеровської області, але, що важливіше, є чоловіком двоюрідної племінниці Володимира Путіна - Ганни.

Варто додати, що це не перше "родинне" призначення в російському уряді. З 2018 року міністром сільського господарства в Росії працює Дмитро Патрушев, син Миколи Патрушева - екс-директора ФСБ, чинного глави Радбезу РФ і просто близького друга Путіна. У новому складі уряду Патрушеву-молодшому пропонують підвищення до посади віце-прем'єр-міністра, який курує сільське господарство та екологію.

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"Новий склад уряду вперше стане нагадувати риси східних диктатур, де міністрами стають за родовим принципом", - зазначає The Moscow Times.

Перевибори Путіна в Росії

Як писав УНІАН, у середині березня Кремль провів "вибори президента" в Росії та на окупованих територіях України. В умовах недопуску опозиційних кандидатів і на тлі звинувачень у фальсифікаціях Центрвиборчком РФ "намалював" Путіну абсурдні 87,28% голосів. Європейські депутати закликали країни-члени ЄС і міжнародну спільноту не визнавати легітимними результати "виборів".

Раніше цього тижня відбулася офіційна "інавгурація" Володимира Путіна, яку проігнорували більшість європейських країн. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав цю подію "класичною російською коронацією чергового табірного пахана".

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