Викрав школярку 40-річний житель пансіонату, куди дівчинка прийшла, щоб зловити Wi-Fi.

Підозрюваного у вбивстві дев'ятирічної Насті Муравйової затримали в Тюмені.

Про це повідомляє Telegram_канал Life Shot.

За попередніми даними, викрав школярку 40-річний житель пансіонату, куди дівчинка прийшла, щоб зловити Wi-Fi. У першу добу він зґвалтував і вбив її. Зараз в його квартирі проходять обшуки.

Настя пропала 30 червня, коли рано вранці вийшла з дому погуляти. Батьки школярки схаменулися, що дитини немає вдома, тільки пізно вночі.

У розмові з поліцейським батько Насті зізнався, що весь день пив.

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19 серпня розчленоване тіло дівчинки виявили. Воно знаходилося в мішку, який виявили в очеретах недалеко від АЗС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що дівчинку шукали не тільки силовики, а й численні волонтери. Губернатор Тюменської області Олександр Моор оголосив нагороду в півмільйона за будь-яку достовірну інформацію про її місцезнаходження, а глава СК Олександр Бастрикін взяв розслідування справи на особистий контроль.

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Автор: Денис Прядко