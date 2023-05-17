Відповідальність за вбивство пропагандиста взяла російська партизанська організація.

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук громадянина України Юрія Денисова, повідомляється на сайті відомства. Його раніше назвали причетним до вбивства російського пропагандиста Владлена Татарського.

35-річний чоловік з міста Сніжне в Донецькій області, окупованого росіянами в 2014 році, за версією російських силовиків, в лютому 2023 року через Латвію приїхав з Києва до Москви, де збирав відомості про татарського.

Після чоловік нібито передав раніше затриманій мешканці Санкт-Петербурга Дар'ї Треповій статуетку з вибухівкою, яку вона принесла на зустріч з пропагандистом.

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Російське видання "Дождь" повідомляє, що, за даними ГИБДД, в 2017 році Денисов неодноразово приїздив в так звану "ДНР" на автомобілі Mercedes, зареєстрованому в Україні.

Ліквідація Татарського - що потрібно знати

2 квітня в Санкт-Петербурзі в кафе "Стріт-бар", що раніше належав ватажкові "вагнерівців" Євгену Пригожину, проходив "творчий вечір" російського "воєнкора" і пропагандиста Владлена Татарського. У приміщенні кафе прогримів вибух, в результаті якого Татарський був ліквідований, близько 40 людей постраждали.

Російські спецслужби швидко знайшли винного і заявили, що 26-річна росіянка Дар'я Трепова, яка брала участь в антипутінських мітингах, пронесла на зустріч статуетку з вибухівкою.

Незабаром ФСБ РФ опублікувало нову версію, знайшовши у злочині "український слід". Нібито разом з росіянкою Дариною Треповою в підготовці до вбивства "воєнкора" брав участь громадянин України Юрій Денисов – він передав статуетку з вибухівкою. Російське відомство також опублікувало фотографію його водійського посвідчення.

У самій Росії відповідальність за вбивство взяла на себе партизанська організація "Національна республіканська армія". У ній заявили, що "ця акція підготовлена і здійснена автономно", тобто без допомоги іноземних держав і їх спецслужб.

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