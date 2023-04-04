Щоб заарештувати дівчину, російські силовики навмисно привезли її з Петербурга до Москви.

Російський суд заарештував на два місяці Дар'ю Трепову, яку підозрюють у вбивстві "воєнкора" Владлена Татарського. Про це повідомляє "РИА Новости".

Сьогодні Трепову літаком доставили з Санкт-Петербурга, де сталося вбивство, в Москву. Там Басманний районний суд задовольнив клопотання слідства і відправив Дарину Трепову під арешт на два місяці – до 2 червня.

Дівчину підозрюють за двома статтями російського кримінального кодексу – про теракт і про незаконний обіг вибухових речовин. Згідно з поточною версією слідства, 2 квітня Трепова за вказівкою неназваного організатора злочину принесла на "творчий вечір" Татарського статуетку з вмонтованою в неї бомбою. Незабаром після того, як статуетка була передана в руки Татарського, стався вибух, який убив пропагандиста і поранив ще 40 осіб.

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При цьому в Слідчому комітеті Росії стверджують, що організатори теракту знаходяться на території України, а сама Трепова дотримується опозиційних поглядів.

Вбивство Владлена Татарського

2 квітня в одному з кафе Санкт-Петербурга, яке належить Євгену Пригожину, стався вибух. Єдиною жертвою виявився громадянин України Максим Фомін, який з 2014 року приєднався до бойовиків "ДНР", а пізніше став російським воєнним блогером і пропагандистом під псевдонімом Владлен Татарський.

Пізніше в цей же день російські силовики затримали Дарину Трепову. Вважається, що саме вона передала Татарському статуетку з бомбою. Сама дівчина цього не заперечує, але стверджує, що її підставили.

Російська влада звинуватила Трепову в зв'язках опозиційним Фондом боротьби з корупцією – громадською організацією, створеною Олексієм Навальним. Під цим приводом екс-президент РФ Дмитро Медведєв закликав до винищення опозиціонерів "як скажених собак".

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