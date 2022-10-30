На його переконання, в РФ вже назріває внутрішній конфікт, який посилюється з кожною тактичною поразкою на полі бою.

З чинним політичним режимом РФ немає про що спілкуватися. Диктатор Володимир Путін досі не усвідомлює, що відбувається у світі. Росію чекає революція, яку запустять успіхи ЗСУ.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Я вважаю, що символічне звільнення Луганську чи Донецьку запустить незворотній процес швидкої трансформації політичних процесів в Росії. Нам не треба буде заходити на територію Росії, це зрозуміло. Там будуть дуже революційні процеси відбуватися, еліта буде змінюватися. Сьогодні ми бачимо, що в еліті є певні конфлікти. Вони все частіше виходять зовнішньо. Ми бачимо, що єдності немає, ми бачимо, як падають вчорашні фаворити, на кшталт цього Шойгу чи Герасимова, який там вважався іконою військової справи", - сказав Подоляк.

Як зазначив радник голови ОП, місяці війни довели, що не існує російської військової справи, як і російської дипломатичної школи. Натомість російські дипломати - це "гопніки", які схиляють до переговорів з позиції сили.

"Вже є процеси наростального внутрішнього конфлікту. Коли він буде? Саме тоді, коли будуть тактичні поразки РФ на полі бою. Це ключовий момент. Після цього дуже швидко в РФ почнуться незворотні процеси. Ми з вами, можливо вже у 2023 році, побачимо нові прізвища людей, які тимчасово виконують обов'язки президента РФ, міністрів, побачимо конфліктні ситуацію в російських регіонах", - сказав він.

Подоляк зауважив, що Росія зараз виглядає вкрай абсурдно на міжнародній арені. Взяти Україну "за три дні" не вийшло, тому в РФ готують бомбосховища, закривають кордони та ведуть мобілізацію.

"Класичний радянський культ особистості (Путіна - УНІАН) вже помер. Його немає. Це тільки питання часу, коли він (режим Путіна - УНІАН) почне падати", - додав Подоляк.

Режим Путіна на межі краху: що кажуть експерти

На думку російського опозиціонера Геннадія Гудкова, "у бункері" у Путіна не залишиться жодних сумнівів у швидкій перемозі над його режимом у Росії після звільнення Херсона.

До цього він заявляв, що у РФ вже почався розкол еліт, на даний момент-по лінії генералів. Тим часом росіяни почали масово змінювати свою думку про війну проти України.

Ще один російський опозиціонер Дмитро Гудков вважає, що масові і далеко не мирні протести в Росії можуть початися тільки після того, коли в РФ розколються місцеві еліти.

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