Трухін був заарештований контррозвідувальною службою ФСБ після спроби втечі з Росії через Білорусь.

Один з провідних російських медичних працівників, який знав всі "таємниці здоров'я" президента РФ Володимира Путіна, був заарештований спецслужбами країни-агресора після того, як його затримали "при спробі до втечі".

Як повідомляє The Sun, 59-річний Віктор Трухін останні 11 років обіймав посаду директора Санкт-Петербурзького науково-дослідного інституту вакцин та сироваток. Він зник шість днів тому після того, як його звільнили з керівної посади у провідному державному інституті на тлі звинувачень у шахрайстві.

Як йдеться в матеріалі, він повністю обізнаний про останні російські дослідження та розробки в області вакцин, сироваток та бактеріальних препаратів. Повідомляється, що Трухін був заарештований контррозвідувальною службою ФСБ Путіна після спроби втечі за кордон через Білорусь.

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Інститут, який очолює Трухін, входить до складу ФМБА — російського державного органу, покликаного забезпечувати радіаційну, хімічну та біологічну безпеку країни, а також очолювати охорону здоров'я.

ФМБА повідомило, що після перевірки за фактами корупції російським правоохоронним органам було передано досьє щодо його причетності до шахрайства.

Кримінальну справу проти нього порушили, коли стало зрозміло, що Трухін має намір залишити РФ і може розповісти багато цікавого про російські вакцини та сироватки. У Трухіна був нікарагуанський паспорт.

Як йдеться в матеріалі, справа, порушена проти нього, пов'язана з ймовірним платежем у розмірі 4,75 мільйона фунтів стерлінгів південноамериканському інституту біотехнології.

РосЗМІ повідомляють, що він утримується в СІЗО за менш суворим звинуваченням у розкраданні близько 5000 фунтів стерлінгів.

Його інститут знаходиться на передньому краї розробки ліків для боротьби з коронавірусом, гепатитом та захворюваннями, що передаються статевим шляхом, а також відіграє провідну роль в експорті російських вакцин та має таємні контракти.

Найбільшим клієнтом була компанія, що належить близькому другу Путіна Сергію Чемезову, колишньому колезі по КДБ, який є мільярдером та главою Ростеха, державного високотехнологічного оборонного конгломерату.

Дочка Трухіна бачила його в Москві 3 вересня, повідомляють ЗМІ. Він написав прощального листа колективу свого інституту, повідомивши про своє звільнення та сказавши: "Це рішення, на жаль, було не моїм".

Його додатки WhatsApp і Telegram були ненадовго відкриті 5 вересня, але він не вийшов на зв'язок.

Засекречені захворювання агресора

У квітні 2022 року журналісти дізналися про жорстокі спроби омолодження Путіна. Повідомлялося, що Путін почав проявляти інтерес до нетрадиційної медицини.

Також повідомлялося про те, що Путіна тепер супроводжує величезна бригада лікарів, в тому числі хірург-спеціаліст з раку щитовидної залози.

У січні 2023 року стало відомо про те, що Путіну "недобре", але його лікують лікарі з Ізраїлю

У травні 2023 року аналітик розкрив подробиці стану Путіна.

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