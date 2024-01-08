Влада стверджує, що "бавовна" не заподіяла істотної шкоди.

У місті Нижній Тагіл (Свердловська область) стався вибух на залізничних коліях. Влада стверджує, що все обійшлося без серйозних наслідків.

Інцидент стався в районі станції Сан-Донато (в межах міста Нижній Тагіл), поруч з якою знаходиться нафтобаза. За даними телеграм-каналу "База", під залізничною цистерною спрацював вибуховий пристрій, після чого поруч з місцем вибуху знайшли ще один вибуховий пристрій.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ стверджує, що на місці вибуху знайшли не один, а цілих два вибухових пристрої. Причому джерела пабліка стверджують, що заміновано було не залізничне полотно, а саме залізничні цистерни з паливом, які якраз виїхали з нафтобази. Вибухові пристрої нібито були знайдені на дні двох цистерн.

Відео дня

"[Рухомий] склад був замінований ще на нафтобазі, оскільки відсутні будь-які сліди на снігу, та й сторонніх на станції ніхто не бачив. В даний час особовий склад місцевого МВС, який був піднятий по тривозі, оточив місце вибуху і саму нафтобазу, там зараз переглядають записи з камер відеоспостереження", – пише ВЧК-ОГПУ.

Факт інциденту підтвердили в антитерористичній комісії Свердловської області. Там стверджують, що в результаті "хлопка" сходу залізничних вагонів не сталося і пошкоджень залізничного полотна теж не зафіксовано.

Однак регіональне відділення Російської залізниці попередило, що через "оперативні заходи" рух поїздів по цій гілці сьогодні буде "обмежено."

Інші інциденти в Росії

Як писав УНІАН, останнім часом низка російських металургійних підприємств постраждали від хвилі пожеж. Через санкції ускладнився процес імпорту обладнання для гірничо-збагачувальних підприємств Росії, що перешкоджає своєчасній заміні зношеної техніки.

Також ми розповідали, що в РФ стотисячне місто сидить без світла і з холодними батареями. Місцевий губернатор "переводить стрілки" за ситуацію, що трапилася, на Збройні Сили України.

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