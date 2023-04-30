Солдат із "ОРДЛО" Андрій Рязанцев вперше здався в полон ЗСУ 1 березня і довів, що армія РФ прийшла "голою та босою" воювати в Україну.

Окупант Андрій Рязанцев, який уособлює "ганьбу" армії РФ на війні в Україні, знову потрапив на фронт через тиждень після обміну.

Про це стало відомо спільноті OSINT-бджоли, яка вийшла на контакт з сестрою окупанта Світланою. Йдеться про горе-солдата "Чмоню", який став на початку повномасштабного вторгнення РФ став "героєм" безлічі мемів.

Дівчина в особистому листуванні, яке довелося вести через фейковий аккаунт, розповіла, що її брат Андрій не довго зализував рани в Росії.

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"З'ясувалися цікаві подробиці про долю Чмоні після обміну. Як бачимо, відпочити Андрію не те щоб вдалося. Тиждень підлікували й знову в безславні ряди другої армії світу", - йдеться в повідомленні.

За її словами, після другого "відрядження" на передову, окупанту не дають відпустку додому. Він лише іноді потрапляє до тимчасово окупованого Донецька для лікування.

У зв'язку з новиною про повернення "Чмоні" спільнота оголосила за його "голову" куш - пачку російських пельменів.

Доля Андрія Рязанцева на передовій в Україні

Нагадаємо, що Андрій Рязанцев є уродженцем Горлівки (Донецька область). Його мобілізували на фронт воювати з Україною на початку повномасштабного вторгнення.

1 березня Рязанцев здався в полон ЗСУ разом зі своїми 12 товаришами по службі й став "живим" доказом того, що окупанти пішли в повномасштабний наступ "голими та босими".

У полоні Рязанцев провів 4 місяці, 28 червня його повернули Росії в рамках обміну полоненими. Київ тоді повернув додому 17 українців: 16 військових і одного цивільного.

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