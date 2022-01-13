Він помер наступного дня.

У Калузькій області від внутрішньої кровотечі помер 18-річний хлопець, якого лікарі відправили лікуватися додому, виписавши йому знеболювальне.

Про це пише Obninsk.Name.

За даними видання, 18-річний Артем Волков вдарився грудною кліткою об поручні, коли робив сальто з лавки.

Мати відвезла його в клінічну лікарню № 8, оскільки у нього почалася блювота і сильні болі в животі.

Читайте такожУ РФ дитина мало не замерзла на смерть всередині забитої гірки"Через півгодини до них вийшла хірург і, оглянувши Артема, сказала, що це не їх пацієнт - бо припустила перелом. Відправила на рентген, але він нічого не показав! Щоб зняти біль, вкололи знеболювальне, потім зробили УЗД, яке теж не показало нічого! На думку лікарів, з Артемом все було в порядку, органи цілі", - пише видання.

За даними видання, лікар порадив йому приймати "Кеторол" (протизапальний препарат) і сказав прийти на огляд на наступний день.

Наступного дня стан молодої людини погіршився. Мати викликала додому швидку допомогу, але він помер до приїзду медиків.

"Розтин показав, що Артем В'ячеславович Волков, 2003 року народження, помер від внутрішньочеревної кровотечі, травми тонкого кишечника і удару об предмет в результаті падіння", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Росії помер чоловік, який переніс п'ять операцій. Його дружина зняла на відео, як лікарі влаштували застілля в лікарні в ту ніч.

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