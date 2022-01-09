Родичі кажуть, що їм не повідомляли про його стан.

У Росії у лікарні помер чоловік, який переніс п'ять операцій. Його дружина зняла на відео, як лікарі влаштували застілля в лікарні в ту ніч.

Про це повідомляється в Telegram-чаті "ПП Лесосибирск".

Інцидент стався в лікарні Лесосибирска. Спочатку повідомлялося, що чоловіка у важкому стані повинні були екстрено прооперувати. Він нібито зняв на відео, як лікарі та реаніматологи випивають у кабінеті.

Пізніше стало відомо, що 56-річний Сергій Ромашов помер 5 січня о 20:40. Відео о 22:56 через вікно ординаторської зняла його дружина.

Читайте такожРосійський депутат на святі побажав "здохнути" всім ворогам (відео)"Ми дзвонили в лікарню годинами, нам не давали ніякої інформації про стан батька, просто клали трубку", - розповів його син.

Чоловік потрапив до лікарні через проблеми з кишечником. За п'ять днів він переніс п'ять операцій, його стан погіршувався.

У МОЗ повідомили, що смерть пацієнта і застілля лікарів не пов'язані між собою. Вони обіцяють перевірити якість наданої медичної допомоги в лікарні.

Раніше повідомлялося, що в Ставропольському краї анестезіолог приніс на роботу карабін "Сайга" і влаштував стрілянину у коридорі лікарні.

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