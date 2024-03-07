За словами депутата, квіти дарують ті, хто не відчувають себе чоловіками.

Найкращим подарунком для російських жінок на 8 березня буде нова вагітність. Таку думку висловив депутат Держдуми РФ, заступник голови комітету з питань сім'ї Віталій Мілонов в інтерв'ю радіостанції "Говорит Москва".

"Я вважаю, що найкращий подарунок для жінки - це нова вагітність. Дитина - це справжнісінька радість. Від бухла - похмілля і все, порожній посуд, відчуття "беушності". Чоловіки мають бути чоловіками, якщо можливо. Якщо ні, тоді використовуються квіти і так далі", - заявив депутат.

Також він закликав чоловіків "не споювати" своїх жінок, щоб не допустити "зачаття у п'яному вигляді" внаслідок пиятики.

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Слід зазначити, що Віталій Мілонов має репутацію ультраконсервативного політика, який регулярно робить подібні заяви в публічному просторі. Він був серед ініціаторів хвилі переслідувань у Росії осіб із нетрадиційною сексуальною орієнтацією - ще з 2011 року.

Хвиля консерватизму і "сімейних цінностей" у РФ

Як писав УНІАН, останніми роками російський диктатор Володимир Путін, який розлучився з дружиною і живе з коханкою, вирішив приміряти на себе образ борця за сімейні цінності. Крім постійних нападок на ЛГБТ-рух, диктатор став ратувати за багатодітність у сім'ях.

За таких умов багато російських чиновників і політиків теж стали виступати за ультраконсерватизм і повернення Росії до якихось "традицій". Наприклад, депутат російського парламенту Маргарита Павлова закликала не давати дівчатам освіти, щоб вони не мріяли про кар'єру, а народжували дітей з наймолодшого віку.

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