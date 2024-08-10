На тлі розповідей Кремля про страшну загрозу від НАТО кордони з країнами блоку майже ніхто не прикриває.

Однією з причин успіху українських сил у Курській області був майже "голий" кордон. Але така ж або ще гірша ситуація і на інших ділянках кордону РФ, зокрема і з "ворожим НАТО". Про це повідомляє російський паблік "ВЧК-ОГПУ".

"Як зараз охороняють кордон (з Польщею і Литвою) в Калінінградській області? Та ніяк! Залишилося, дай боже, 17% особового складу, решта у відрядженні в Бєлгородській області (куди відправляють з усіх управлінь, кого зможуть знайти)", - заявило інформоване джерело.

За словами співрозмовника видання, з однієї такої групи військовослужбовців, відправлених під Бєлгород у кількості 150 осіб, назад повернулися тільки 120 осіб. Причому їх не повернули охороняти кордон із Польщею, а відправили у відпустку на два місяці - потім назад у відрядження на кордон з Україною.

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"Одна надія на строковиків. При цьому ФСБ вперто не хоче створювати, набирати колишніх військовослужбовців і офіцерів, які раніше проходили службу в ММГ і ДШМГ (мотоманеврові групи і десантно-штурмові маневрові групи - УНІАН), що й займалися охороною та обороною кордону в зонах воєнних конфліктів", - говорить джерело.

Бої в Курській області

Як писав УНІАН, однією з причин успіху українських сил у Курській області було те, що в цьому районі не виявилося артилерійських і танкових підрозділів РФ, які могли б чинити значний опір українським силам. Кордон охороняли тільки прикордонники, строковики і тероборона з автоматами і невеликою кількістю РПГ.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські війська зайшли вглиб території РФ у Курській області на 30-35 кілометрів. За його словами, зараз ЗСУ окопуються на зайнятих територіях.

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